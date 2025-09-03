◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームの初戦で１―４で完敗した。

直近のリーグ戦の神戸戦（０●１）から先発を８人入れ替え。また、センターバック（ＣＢ）に故障者が続出しており、本職がボランチの山根が右サイドバック（ＳＢ）に入り、ＳＢが本職の加藤がＣＢに入り、ＤＦ諏訪間とコンビを形成。左ＳＢに鈴木が入る変則４バックで臨んだ。

ボールを自陣でつなぐ柏に対して横浜ＦＭはマンツーマン気味に対応。相手の良さを消しながら高い位置でのボール奪取から攻撃に転じる場面が増えていき、立ち上がりからＭＦ天野、ＤＦ鈴木、山根が積極的にミドルシュートを放ってゴールに迫る。

しかし、前半１８分に一瞬の隙を突かれて自陣右サイドの裏のスペースを狙われフリーでクロスを上げられ、最後はＭＦジエゴに左足シュートを決められて先制を許した。

１点を追う横浜ＦＭは、同２４分にカウンターからＭＦ井上がミドルシュート。同４１分には井上のクロスを天野が左足で狙うもＧＫに阻まれた。さらに直後の右ＣＫをデービッドが合わせるもわずかにゴールから外れた。

同４３分には天野のパスから左サイドへ展開し、松村のクロスをデービッドがゴールを狙うもシュートは相手に阻まれる。押し込む場面を作りながら、前半は０―１で折り返した。

後半開始から植中、クルークスを起用し、反撃を試みるが、後半８分にＤＦ加藤が相手を倒してＰＫを献上。柏のＦＷ瀬川に追加点を決められた。

後半２０分頃にはＦＷデービッドがエリア内で連続でシュートを放つもゴールを奪うことが出来ず。チャンスを生かせずにいると、後半２２分にＤＦラインの裏を突破され、ゴール前でフリーＦＷ垣田に３点目を決められた。

横浜ＦＭは後半３７分に右サイドでクルークスの右足クロスをＦＷ植中が頭で合わせて１点を返したが、後半アディショナルタイム８分に柏のＦＷ垣田に４点目を奪われて１―４で完敗。３大会連続４強入りへの道のりは厳しくなった。