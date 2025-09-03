お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーがこのほど、ランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」とコラボしたプロデュースブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」の新作ランジェリーの展開を発表した。公式サイトでは、自身が着用モデルをつとめたイメージ写真も公開された。



【写真】モデル顔負けのポージングです

事の発端は2019年。ブラジャーのサイズが合わなかったことがきっかけで、胸にあざができたことを写真とともに自身のInstagramに投稿した。そこから「自分の体型でも似合う下着をプロデュースしたい」と考えるようになり、ブラジャーの製作を開始。ランジェリー大手の「ピーチ・ジョン」に自ら制作したデザイン画を持ってプレゼンを行い、2020年に自身プロデュースの下着が誕生した。今回は、その新作が約1年ぶりに発売となる。



LuhuL dada（ルフルダダ）のコンセプトは「気高いおっぱい」。新作も、バービーの“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いを込めたコレクションとなっている。優れた機能性やデザインもさることながら、商品名に「クイーンブラ 背中で語らせて」や「どんなときでもだいじょうぶだぁブラキャミソール」と付けるなど、芸人発らしいユーモアに富んだネーミングとなっている。



新作の着用イメージ写真も自ら担当。今回から着用モデルに就任したモデルのAsakiとともに、ランジェリーの魅力を最大限に引き出した着用イメージを披露した。ファンからは「見た目も可愛くて機能性も高くて大好きです！絶対買います」「私もバ－ビ－さん体系 早く買わなきゃすぐ売れ切れてしまう」と熱望の声が寄せられた。



バービーも自身のインスタグラムで新作発売を告知し、「“着るだけでなんかいい気分”を合言葉に、何度も試作して、何度も着けて、作り直して。最後にできあがったとき、思わず『これだ！』と叫びました」と力作であることをアピール。「長い時間をかけた分、胸を張ってお届けできるラインナップです。ブラだけに！ね！」と知らせた。



（よろず～ニュース編集部）