特集です。須坂市に建設中の大型商業施設「イオンモール須坂」、本格オープンまでちょうど1か月と迫っています。



地元の期待と課題を中継を交えてお伝えします。



報告：宮里伸哉記者

私の後ろ、200メートルほどのところに上信越自動車道・須坂長野東インターの出入口があります。そのすぐ近くに建設中なのがこちら、「イオンモール須坂」です。





敷地面積は16万7000平方メートル、8年前に松本市の中心部に誕生した「イオンモール松本」と比べるとおよそ2.6倍の広さです。隣接するエリアにはすでにホテルやホームセンター、家電量販店が次々に先行してオープンしています。そして、前を通る道路は長野と須坂を結ぶ県道で、画面奥が長野市方面ですがこの時間は、長野から須坂方面に帰る車で渋滞しています。イオンモール須坂は県内最大級の商業施設…ということで地元の市民や企業にとっても期待が寄せられています。10月3日にグランドオープンするイオンモール須坂。計画が明らかになったのが10年前。建築資材の高騰などが影響して当初の予定よりおよそ1年半遅れて、ようやく完成が近づいてきました。屋上駐車場を含めて4階建てで、出店数はおよそ170。このうち32店舗が県内に本社を置く店です。大型店ではアパレルのGUやユニクロ、家電量販店のジョーシン、生活雑貨店「無印良品」などが入るほか、県内初出店の店が57店、並びます。レストランやフードコートのほか、須坂の伝統的な「蔵」をイメージしたグルメゾーンも設けられます。須坂市民 17歳・高校生「（須坂には）あまり塾とか自習スペースがないので、そんなときにみんなで集まったりとか、学校が早く終わった日にご飯食べたりとか待ち合わせ場所にも使えるからすごく楽しみ」Q（イオンモール須坂）への客は増えそう？タクシー運転手「可能性はある。活性化してもらえばいい」須坂市民 25歳1児のママ「子どもが遊べるところもできるみたいなので、一緒に遊べたらいいなと思う」市民の期待も高まる中、新商品で勝負をかける企業も。飯綱町に本社がある食品製造会社・サンクゼールは、「久世福商店」を出店する予定です。久世福商店 バイヤー責任者竹ノ内 正志さん「今回も心血を注いだ地元の魅力満載の商品になっているかなと思う、私たちの自信作」見せてもらったのは木島平村の漬物店とコラボした新商品。イオンモール須坂、限定で売り出す予定です。使うのは信州を代表する食材「野沢菜」。乳酸発酵させたことでよりうま味が出ているという野沢菜に北信生まれの出汁醤油と七味唐辛子を投入！ごま油を加えて、混ぜることおよそ30分。北信の魅力を詰め込んだ限定商品「野沢菜の油炒め」の完成です！「ごま油で炒めているのでまろやかさとピリ辛さちょうどいいバランス、ごはんに合います」久世福商店 バイヤー責任者竹ノ内正志さん「須坂という町の魅力や食文化を商品にこめて。（地元の）魅力を知ってもらい楽しんでいただきたい地元企業と共にお膝元・須坂市も期待を寄せています。須坂市 三木正夫市長「観光客がイオンモール須坂を起点にインバウンドの人も来て、地域全体の活性化につながると思う。皆が未来に希望を持てるような存在になってもらいたい」一方で、心配されているのは…。須坂市民 60代「楽しみ多いけど最初は混雑するので、避けていきたい」Q混雑は気になる？「いやだね」

「交通渋滞」…。市内はもちろん、隣接する長野市などからも多くの客が見込まれるため、渋滞対策が課題です。



路線バスの利用を促すため敷地内には新たなバス停が設置されるほか、長野駅などからの運行本数も増便。



およそ24億円かけて新たなアクセス道路も整備されました。



隣接する長野市からは、個人商店などへの影響を懸念する声も上がる中、オープンは1か月後に迫っています。



期待も高まる一方で、課題も上がっています。

＜課題＞

①交通渋滞への対策…。

ここから駐車場見えますイオンモール須坂では「3700台」が駐車可能。イオンモール佐久平は2000台、松本は2300台。

さらに県警と協力し、須坂長野東IC周辺の信号機で渋滞している方向の信号が青になる時間をより長くするよう調節。こうした渋滞対策と…、



②もう1つは周辺の小売店への影響です。

隣接する長野市の商工会議所にお話を聞きますと、消費の落ち込みを懸念する長野市内の商店街などでイオンと同じキャッシュレスシステムを導入して、双方でポイントを使えるようにする、ですとか活性化につながるイベントを検討するなど、何か、共存を図れるような対策を講じていきたいと話していました。



期待とともに懸念もある中であと1か月。



グランドオープンは1か月後の10月3日です。