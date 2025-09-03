北山宏光さん（39）が長編実写ゲーム『AKIBA LOST』で主演することが発表されました。作品は日本テレビ、日テレ アックスオン、イザナギゲームズの業界を超えた制作チームが手がけます。

北山さんが演じるのは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝。未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲームです。プレーヤーは主人公の新城と6人の女性キャラクターを切り替え（ザッピング）しながらストーリーの真相に迫っていきます。

■北山さんについて担当プロデューサーは「強い情熱に、私たちも大きな刺激を受けました」

制作にあたって撮影されたスチール画像は約10万枚、さらに撮影動画の総時間は20時間を超える長編大作だという今回の作品。対応プラットフォームはNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、Steamになる予定だということです。

ドラマ『ブラッシュアップライフ』などにも携わった日テレ アックスオンの柴田裕基プロデューサーは、北山さんについて「ゲームの世界は初挑戦とのことでしたが、その柔軟な姿勢、そして作品づくりへの強い情熱に、私たちも大きな刺激を受けました」とコメントしています。

ゲームは2026年に発売予定で、24日から通常パッケージ版及び完全受注生産のスペシャルコレクションボックスの予約を開始します。