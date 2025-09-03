THE YELLOW MONKEY、全39公演におよぶツアーを完走 セルフアンコール公演『-ネ申-』でグランドファイナル
THE YELLOW MONKEYが10枚目のアルバム『Sparkle X』を掲げて昨年10月より展開してきた全国ツアー『THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜』がきょう3日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにてグランドファイナルを迎えた。セルフアンコールとして追加された4公演『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-』を含め、全39公演におよぶツアーを完走した。
【動画】猫になりきったメンバーたち…THE YELLOW MONKEYの新曲「CAT CITY」ミュージックビデオ
同ツアーは、バンドの過去作と最新アルバムを融合させたライブ構成が特徴で、「BLOCK.1」から「BLOCK.3」は、1990年代に発表されたアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』と『Sparkle X』とのコラボレーションがテーマとなった。各ブロックごとにプレイリストも公開され、ファンの間で話題を呼んだ。
さらに、追加公演「FINAL BLOCK」では、1996年の『TOUR’96 FOUR SEASON“野性の証明”』をフィーチャーしたセットリストで構成され、神奈川・Kアリーナ横浜でそのファイナルを迎えたかに思われたが、吉井和哉（ボーカル）の「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」というMCをきっかけに、セルフアンコール公演が決定。
そのタイトル『-ネ申-』は、開催期間中にリリースされた9年ぶり26枚目のシングル「CAT CITY」の歌詞から引用されたもので、4公演が開催された。そして、LaLa arena TOKYO-BAYでの公演が“本当のファイナル”となった。
「CAT CITY」の初回生産限定盤およびファンクラブ限定盤には、「BLOCK.1」から「BLOCK.3」のライブ音源が早くも収録されており、ライブ盤としても注目を集めている。
また、再集結以降のミュージックビデオをまとめた映像作品『CLIPS 4』が11月12日にリリースされることも発表された。これまでに『CLIPS 1』『CLIPS 2』（ともに2000年12月9日発売）、『CLIPS 3』（2001年3月14日発売）がリリースされており、今作では楽曲「ALRIGHT」以降のミュージックビデオを全14曲収録し、「Kozu」の未発表映像も含まれる。
加えて、アナザーバージョン4曲や約2時間超のメイキング＆オフショット映像、「CAT CITY」のメイキングも収録予定。ミュージックビデオのシーンや撮影現場の写真を使用した72ページのブックレットも封入される。
