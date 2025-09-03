DXTEEN、地上波初冠番組放送決定 「有明アリーナ1万人を満員にせよ！」と指令
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの地上波初冠番組『DXTEENの限界突破TV』が、日本テレビ（※関東ローカル）で放送されることが3日、発表された。
【写真】マジックアワーでの撮影に成功！エモーショナルなDXTEEN
DXTEENには「有明アリーナ1万人を満員にせよ！」という前代未聞の指令が突如下された。同番組では、初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積み、ライブ成功に導くDXTEENの姿に完全密着する。フレッシュで泥臭い努力、失敗を重ね、夢に向かって走り続けるDXTEENをリアルに映し出すドキュメントバラエティ番組となる。
放送は、10月28日深0時59分（29日午前0時59分）スタート。全10話となり、地上波放送後はTVer、日テレ無料、Huluで見逃し配信される。有明アリーナでのライブ『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』は、2026年1月9日に開催される。
【写真】マジックアワーでの撮影に成功！エモーショナルなDXTEEN
DXTEENには「有明アリーナ1万人を満員にせよ！」という前代未聞の指令が突如下された。同番組では、初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積み、ライブ成功に導くDXTEENの姿に完全密着する。フレッシュで泥臭い努力、失敗を重ね、夢に向かって走り続けるDXTEENをリアルに映し出すドキュメントバラエティ番組となる。
放送は、10月28日深0時59分（29日午前0時59分）スタート。全10話となり、地上波放送後はTVer、日テレ無料、Huluで見逃し配信される。有明アリーナでのライブ『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』は、2026年1月9日に開催される。