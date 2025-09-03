◇ルヴァン杯準々決勝第1戦 神戸0―2横浜FC（2025年9月3日 ニッパツ）

神戸はアウェーで横浜FCに完敗。15年以来10大会ぶり4強進出に暗雲が垂れ込めた。

「チーム全員で全てのタイトルを狙う」。吉田孝行監督がそう口にしていた通り、リーグ横浜M戦（8月30日）からスタメン10人を入れ替えて臨んだ。来季加入が内定しているDF入江羚介（順大）もスタメンでプロデビュー。今月から始まるアジア・チャンピオンズリーグエリートまで見据えた新戦力台頭に期待していた。

FW小松蓮の空中戦の強さは武器になったが、それでも序盤から攻撃の形がなかなか見いだせず。後半5分には中央を崩されて先制点を許し、さらに相手との接触でGK新井章太が負傷交代するアクシデントにも見舞われた。同13分も再び守備陣形が崩れ、ミドルシュートで2失点目。DF酒井高徳やMFエリキら主力を投入した後は押し込む時間帯もあったが、試合終了間際のFW宮代大聖のジャンピングボレーはGK市川暉記のスーパーセーブに阻まれた。

7日にホームで第2戦目。指揮官は「2試合で1試合というイメージ。後半90分が残されている認識でいる」と話しているだけに、チームのリバウンドメンタルティーが問われる。