「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２オランダ」（３日、バンコク）

準々決勝が行われ、世界ランク４位の日本は、同８位のオランダにフルセットの激闘の末、３−２で勝利し、４強入り。２０１０年大会以来１５年ぶりのメダルに王手を掛けた。準決勝は米国−トルコの勝者と対戦する。

３連覇を狙ったセルビアを下して勝ち上がってきたオランダの高さに、佐藤淑乃、主将の石川真佑、和田由紀子らを中心とした攻撃で対抗。序盤こそオランダにリードを奪われたが、長いラリーからの和田のポイントなどで中盤に追いつき、接戦に。ただ、終盤に平均身長で約１２センチ上回るオランダのブロックにかかり、突き放されて、２０−２５で第１セットを落とした。第２セットは和田が躍動。力強いスパイクで攻撃をけん引し、２５−２０で奪い返した。

第３セットは序盤からリードを奪われると、石川、和田、佐藤のスパイクで食い下がったが、最後は２２−２５で振り切られた。それでも第４セットは１５−１６から５連続ポイントで一気に抜け出し、そのまま２５−２２で奪いきり、最終セットにもつれ込んだ。

最終セットは佐藤のスパイクがブロックされるなど開始から３連続失点の苦しいスタートとなったが、長いラリーから石川が決めて反撃。和田のサービスエースなど３連続得点で同点に追いついた。最後まで一進一退の攻防が続いた中で、最後は石川がスパイクを決めて１５−１２で押し切った。

和田が両軍トップの２７得点、石川が２５得点、佐藤が１３得点をマークした。