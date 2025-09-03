スポニチ盃「第32回アフター5スター賞」が3日、大井競馬場で行われた。1番人気のファーンヒルが3番手から抜け出して2馬身差完勝。前走、習志野きらっとスプリントに続く連勝で重賞2勝目を挙げた。

ゴール前、笹川は左手でスタンドを指さすと力強く拳を握ってゴールを駆け抜けた。その左拳にはさらなる飛躍への手応えが詰まっていた。

「スムーズな競馬ができて折り合いもついた。JBC（スプリント）を考えて早めに追い出したが、そのあたりも確認できた」。先を見据えた競馬でワンサイドゲーム。1分10秒9の好時計に「ポテンシャルがないとできない」とパートナーを称えた。

荒山師は先週から驚異の南関東重賞3連勝。「元々、気を抜くところがあって前走から200メートル延長がどうかなと思ったが、最後までしっかり走ってくれた」と笑顔を見せた。

次走は権利を獲った東京盃には向かわず、JBCスプリント（Jpn1、11月3日、船橋1000メートル）へ直行する。「今日のパフォーマンスを見ても十分にやれると思う」と荒山師。地方代表としてJRAのトップスプリンターを堂々と迎え撃つ。