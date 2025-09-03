9月3日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新。秋ドラマで桜田ひよりと共にダブル主演を務めることを報告し、反響を呼んでいる。

【写真】W主演・桜田ひよりとのビジュアルも公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、10月8日より放送開始の日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演することを報告すると、「念願だったGP帯主演を桜田さんと務めさせて頂く事に、とても嬉しく光栄に思っています。」とコメント。

続けて、「日々楽しく撮影中です！ 楽しみにしていただけると嬉しいです」と綴ると、桜田と自身が1つの手錠で繋がれた背中合わせのビジュアルや、“祝クランクイン”という熨斗紙が巻かれたお弁当を持った写真などを公開した。

これを受けて、ファンからは、「主演本当におめでとう」「ホンマすごいー！」「また勇斗くんの新たな一面見れそう」「金髪ビジュ最高！」「爆イケすぎる」「本当にかっこいい！！」「最強です」「ドラマすごく楽しみ！！」「撮影頑張ってね」など、多くの反響が寄せられている。

同作は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）と前科モノの青年・林田大介（佐野）が、誘拐事件をキッカケに日本中が注目する逃亡劇を繰り広げる、完全オリジナル脚本のノンストップヒューマンサスペンス。

佐野が演じる林田は、金髪にピアスといった粗暴さの感じられる風貌で、貧しい環境で育ち特殊詐欺に関与してしまった過去を持つ。これまで“内向的な役が多かった”という佐野の新たな一面が期待される。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより