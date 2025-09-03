愛犬とともに深い森を歩いていたら、豚の怪物“オーク”が現れた…！／異世界転移したら愛犬が最強になりました
『異世界転移したら愛犬が最強になりました〜シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら〜』（龍央：原作、一花ハナ：漫画、りりんら：キャラクター原案/マイクロマガジン社）第2回【全9回】
ブラック企業に勤めるサラリーマン・タクミは、毎日サービス残業の日々。今日も夜遅くに帰宅したタクミは、飼い主の帰りを待っていた愛犬に食事をあげているときに、突然倒れてしまう。目を覚ますとそこは深い森の中で、目の前には巨大な狼！ しかしその狼は愛犬（マルチーズ）のレオだった――。最強の魔獣と言われるシルバーフェンリルに変化した愛犬と、「雑草栽培」という謎の能力を授かったタクミ。2つの特別な力で目指すのは、のんびりスローライフ！ 8月28日に最新6巻が発売された『異世界転移したら愛犬が最強になりました〜シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら〜』をお楽しみください！
