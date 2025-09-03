「君ならできる」憧れの殿下に背中を押され、詩の最高賞受賞を目指すことに／婚約破棄してさしあげますわ
『婚約破棄してさしあげますわ 〜ドロボウ令嬢とお幸せに〜』（花波薫歩：原作、八叉のおろち：漫画/キルタイムコミュニケーション）第10回【全14回】
【漫画】『婚約破棄してさしあげますわ 〜ドロボウ令嬢とお幸せに〜』を第1回から読む
侯爵令嬢のフェリシアは、同じく侯爵家の令息であるサイラスと婚約して順風満帆な日々を過ごしていたのだが…。なぜかデートに毎回ついてきて邪魔をする義理の従姉妹・メイジーと徐々に仲を深めていくサイラス。優柔不断な婚約者とフェリシアから色々なものを奪う泥棒癖のある従姉妹に気持ちが冷めたフェリシアは、塩対応で身を引き始める。そんなとき、フェリシアが書く詩のファンであり国の第二王子であるケヴィンが彼女に猛接近し始めて――？ 憧れの王子とのハラハラドキドキ恋愛ファンタジー『婚約破棄してさしあげますわ 〜ドロボウ令嬢とお幸せに〜』をお楽しみください！
