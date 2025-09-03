「ヤ〇キー座りしてるね笑」元AKB48、幼少期ショットを公開！ 「こんな可愛い2歳児周りにいない」
元AKB48の入山杏奈さんは9月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】元AKB48・入山杏奈の幼少期の姿
ファンからは「やっぱ昔から可愛い」「こんな可愛い2歳児周りにいない」「すでに顔ができあがっとる」「ヤ〇キー座りしてるね笑」や「甥っ子たち大きくなった」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
“甥っ子たち”とのスリーショットも入山さんは「8月に宮崎の祖父母が住んでいた家に行きました」と報告し、4枚の写真を投稿。続けて「親戚にも久しぶりに会って、わたしたちが子供の頃のアルバムとか、叔父叔母みんなの結婚式のアルバムとか見せてもらった」とつづり、1枚目に幼少期の家族写真を載せました。右下の座っている女の子が入山さんだと思われます。また「お盆には実家に帰って可愛い可愛い甥っ子たちに会ってパワーチャージしたよ」とも報告し、4枚目にはおいたちとのスリーショットを掲載。とてもほほ笑ましい光景です。
6月でデビュー15周年6月22日にデビュー15周年を迎えた入山さん。8月31日の投稿では、「インスタのプロフィールも何年振りかに変えてみました！」とつづり、15周年を記念した新しいプロフィール画像を公開しました。レースグローブを着けた両手にあごを乗せたキュートなポーズです。入山さんの今後の活躍にも期待したいですね。
