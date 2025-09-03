◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の大勢投手（26）が3日のヤクルト戦（京セラD）で今季54試合目のリリーフ登板。1回1安打1失点で両リーグ最多の今季40ホールド目（7勝4敗1セーブ）をマークした。

巨人投手のシーズン40ホールドは2013年のスコット・マシソンに並ぶ球団3位タイ記録で、日本人右腕では球団初。

5―2と3点リードで迎えた8回に3番手として登板。最初に打席へ迎えた2番・長岡を一ゴロに打ち取り、3番・内山は遊ゴロ。ここまで2三振1四球と安打がなかった4番・村上には150キロ直球をバックスクリーンに叩き込まれて失点したが、5番・オスナは遊飛に仕留めた。

シーズン最多ホールドの球団記録は山口鉄也（現2軍投手チーフコーチ）が2012年に記録した44ホールドで、大勢は「あと4」と迫っている。

【巨人投手の歴代シーズン最多ホールド】

1位 山口鉄也 44ホールド 2012年

2位 マシソン 41ホールド 2016年

3位 マシソン 40ホールド 2013年

3位 大勢 40ホールド 2025年