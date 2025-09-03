◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が3日のヤクルト戦（京セラD）で今季5度目の先発登板。6回4安打2失点（自責0）と好投し、3試合ぶりとなる今季3勝目（3敗）をマークした。

高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の岸田と5試合連続で先発バッテリーを組んでマウンドへ。

初回は1番・浜田にいきなり安打されたが、その後は前回対戦で本塁打されている4番・村上からこの試合初めての三振を奪うなど無失点で立ち上がった。

すると、その裏、味方打線が泉口の2点適時三塁打、岡本の適時二塁打、吉川の適時打で一挙4点を先取。初回から大量援護をもらった。

4―0で迎えた3回、先頭の岩田を一塁手・リチャードの失策で塁に出し、2死一、二塁から内山に甘く入った直球を右翼線への2点適時二塁打とされ、自責0ながら2点差に。

さらに村上への四球で2死一、二塁とピンチが続いたが、オスナを空振り三振に斬って取り、それ以上の得点は許さなかった。

3回で早くも68球を投じた森田。だが、失点は結局この回だけだった。4回には高校日本代表のチームメートでもある岡本が猛打賞となる適時打を放ってもう1点援護をもらい、6回をプロ最多の104球で投げ切った。村上からは6回にも三振を奪い、安打を許さなかった。

投球内容は6回で打者24人に対して104球を投げ、4安打2失点（自責0）。5三振を奪い、与えた四球は2つ、直球の最速は150キロだった。

森田はプロ初先発となった8月6日のヤクルト戦（東京D）で6回2安打無失点と好投してプロ初勝利。プロ3勝のうち2勝がヤクルト戦となる。

▼森田 序盤に大きな援護もあり、先発として試合はつくれたので良かったです。もっとテンポよくバッターと勝負できたら良かったですが、ボール球が多く、球数が多くなったのが反省です。