◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人はヤクルトに快勝して2連勝。3カードぶり勝ち越しを決めて借金1とした。

相手先発右腕・ランバートの不安定な立ち上がりを攻めて初回に一挙4点を先取して逃げ切った。

1番・丸、2番・若林の連続四球から3番・泉口が右中間へ先制の2点適時三塁打。4試合ぶりに4番復帰を果たした岡本が左越えに適時二塁打を放つと、前日までの5番から8番に打順が下がった吉川も中前適時打で続いて一挙4点を奪った。

4―2で迎えた4回には岡本が初回から3打席連続安打の猛打賞となる中前適時打を放ち、5―2に。森田、田中瑛、大勢、マルティネスの継投でリードを守った。

先発左腕・森田は6回4安打2失点（自責0）と好投して3試合ぶりとなる今季3勝目（3敗）を挙げている。

▼泉口 「（若林）楽人さんが粘って四球でつないでくれたので、積極的にいきました。先制できて良かったです。

▼岡本 いい流れに乗っていけました。ランナーを返すことができて良かったです。

▼吉川 いい形で先制できて、まだ追加点が欲しい状況だったので、ランナーを返すことができて良かったです。

