「ソフトバンク７−１オリックス」（３日、みずほペイペイドーム）

オリックスが序盤の大量失点が響き、２連敗となった。“鷹巣”で大苦戦中。２４年４月２５日から名称「みずほペイペイドーム」となってから、いまだ未勝利。２４年７月２６日から１分けを挟み１２連敗となってしまった。

オリックスがソフトバンクの本拠地で最後に勝利したのは、さかのぼること２４年４月２１日。まだ球場の名称は「ペイペイドーム」だった。以降、「みずほペイペイドーム」となってから連敗地獄へはまってしまう。前日２日までの試合結果は以下の通り。

２４年７月２６日 ●１−５

２４年７月２７日 ●０−３

２４年７月２８日 ●１−４

２４年８月２７日 ●１−３

２４年９月２０日 ●０−４

２４年９月３０日 ●０−１

２４年１０月１日 ●６−８

２５年４月２２日 △５−５

２５年４月２３日 ●２−６

２５年７月２６日 ●３−１１

２５年７月２７日 ●１−３

２５年９月２日 ●１−２

ケチのつき始めはソフトバンク戦初先発のドラフト２位・寺西の乱調だ。初回は三者凡退で仕留めたものの、二回は今宮の中前先制打を皮切りに嶺井、周東、柳町にもいいように痛打され、一挙５失点。プロ最短の１回１／３でＫＯされ「相手打線の勢いを止めることができず、早いイニングでの降板となってしまい、チームに申し訳ない」と猛省した。前回２７日・ロッテ戦（ほっともっと神戸）でも２回５失点でＫＯ。新人でも２戦連続で序盤の大量失点は大誤算だ。

１２球団トップの打率を誇る打線も「鬼門」では沈黙。前日２日の１得点負けに続いて、この日もエース・大関の前に安打こそ出るものの苦戦を強いられ、杉本の１５号ソロも焼け石に水となった。

これで対戦成績も３勝１１敗２分け。Ａクラス堅守するために何とか意地を見せたい。

この日で今季ソフトバンク戦は３勝１１敗２分けに。なお、オリックスの他球団との対戦成績は

日本ハム戦＝９勝１１敗１分け

楽天戦＝１１勝１０敗

西武戦＝１３勝９敗

ロッテ戦＝１３勝７敗

ちなみに他球団での同一球場連敗は巨人が２０１７年から１８年にかけてマツダスタジアムで１３連敗した例がある。