２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、「受験勝ち抜いた有名人ＳＰ」が放送された。

ヴァイオリニスト松尾依里佳（４１）が登場。京都大学経済学部卒。

「私なんかヴァイオリンばっかりやってて、高３の春の模試なんてＥ判定とかだったんです」と明かし、「全然目指せる成績とかじゃないので、電車の時間とかもすごい活用して、ストップゴー暗記法っていうのをやってたんです」と語った。

「電車が動いてる駅の間の２分くらいで５つくらいの英単語を覚えて、駅で２０秒くらい停車している間に隠してテストする。それを繰り返すんです。場所とリンクして、あの駅の時にこれやったなと」と明かし、「ええーっ！？」「すげえ」と驚きの声が上がった。

ネットでも話題となり「松尾依里佳めっちゃ久しぶり」「４０代には見えんな。探偵ナイトで秘書してた時より若く見える」「誰かと思ったらナイトスクープ秘書の松尾依里佳さん」「松尾依里佳ちゃん、何か、雰囲気変わったな」「関西弁やし、早口 でも、可愛い」と反応する投稿が集まった。

夫は教育アドバイザー・清水章弘氏。２人の子供がいる。