○ 巨人 5 − 3 ヤクルト ●

＜21回戦・京セラD大阪＞

3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・岡本和真について言及した。

8月29日の阪神戦以来4番の打順でスタメン出場した岡本は、2−0の初回無死三塁の第1打席、ランバートが1ボール2ストライクから投じた4球目のストレートをレフトへ弾き返す適時二塁打。佐々木氏は「インコースの低めの甘いボールの打ち方はうまいですよね。バットの出が最短でいきますもんね」と評価。

岡本は4−2の5回二死三塁の第3打席、ランバートが1ストライクからの2球目のカットボールをセンター前に適時打を放った。佐々木氏は「うまく打ちましたね。外のスライダーだと思うんですがね。この1点は大きいですね」と振り返った。

「本当に阿部監督が欲しい１点を4番バッターが返した。きっちりベンチの期待に応えるさすが4番というバッティングでしたね。1点を取りに行ったバッティングですよね。さすがだなというところですね」と打撃内容を絶賛。

8月23日のDeNA戦を最後に本塁打が出ていないが、佐々木氏は「この状態ならすぐ出ると思います。上がってくると思います」と期待した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）