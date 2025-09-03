雨でも楽しい♡ おすすめ雨の日デートスポット3選
楽しみにしていたデートの日に雨が降ってしまうと、「外でデートできないし、なんかつまらない…」と思ってしまいますよね。でも実は、雨の日だからこそ楽しめる場所は結構あるんです。今回は、雨でもしっかり楽しめるおすすめデートスポットを体験談やインタビューをもとにご紹介します。
プラネタリウム
雨の日でもキレイな星空が楽しめるのが、プラネタリウムのいいところ。
2人で並んで座って、静かな空間で星を見ていると、自然と心が落ち着いていい雰囲気に。
傘いらずでロマンティックな時間が過ごせる、おすすめスポットですよ♡
美術館・博物館
静かな空間でゆったり作品を見てまわる時間は、心が落ち着いてリラックスできます。
彼の感性にふれることができたり、いつもと違う一面が見られたりすることも！
「これ好きかも」「え、そっち派なんだ！」のようなやりとりをすると、帰り道の会話も自然と増えるでしょう。
少し大人っぽいデートがしたい人にぴったりですよ。
水族館
雨の日デートでダントツ人気なのが、やっぱり水族館！
神秘的な空間は癒しを与えてくれ、のんびり過ごせるのが水族館のいいところ。
照明が暗めだから彼に近づけるチャンスもたくさんありますよ。
いかがでしたか？
今回は、雨でも楽しめるおすすめのデートスポットをご紹介しました。
雨だからっておうちデートばかりをするのはもったいない！
気になる場所があれば、ぜひ彼と一緒にお出かけしてみてくださいね♡
ライター Ray WEB編集部