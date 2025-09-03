霊感商法に騙された漫画家「占いとか行きすぎて1500万くらい使っちゃった」
漫画家でタレントの浜田ブリトニーが、9月2日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。「占いとか行きすぎて8年間で1500万くらい使っちゃったの」と、霊感商法に騙された過去を語った。
番組は今回、元カリスマギャルモデルの小森純が、“伝説の黒ギャル”の今をリポート。スタジオでVTRを見守るゲストとして、浜田が出演し、「リアルタイムでやってたの、黒ギャル」と語り、パギャル（＝中途半端ギャル）時代の写真を公開する。
そして「高校の時は黒ギャル、それで白ギャルやってブリトニーっていう段階があった」「20歳の時がギャル全盛期だった」と自身のギャル歴を振り返った。
また、「占いとか行きすぎて8年間で1500万くらい使っちゃったの」と、霊感商法に騙された過去についても触れた浜田は、「グッズ買ったり、セミナー行ったり」「年間でセミナー受けると、セミナーゲストで違う占い師を連れてきて、そっちの占いに行く」と洗脳時代を回顧。
「霊感商法のマルチみたいなセミナーに行っちゃって、広告塔にされかけた」「やばいと思って抜け出した」と洗脳から脱するきっかけを振り返ったものの、「それが去年の夏ぐらい」「たまにお祓い行ったりする」と明かし、スタジオからは「まだあぶないな、大丈夫かな？」と心配の声が上がった。
