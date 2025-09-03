◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人は初回に打線がつながり、ヤクルトに連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）の先制２点三塁打から一挙４得点。５回には４試合ぶりに４番に座った岡本和真内野手（２９）がこの試合２本目の適時打を放ち、突き放した。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目を挙げた。最終回を締めたマルティネスが３７セーブ目。借金を１とし、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた。

“５回の壁”を乗り越えた。森田は５回２死、長岡を１４２キロ直球で遊ゴロに打ち取り、責任イニングを投げ切った。前々回登板の８月２０日のヤクルト戦（神宮）は４回１／３を６失点、前回８月２７日の広島戦（マツダでは４回１／３を３失点と、ともに５回持たずに降板し連敗中だった。１５個目のアウトを確認すると、落ち着いてベンチ前で野手陣をハイタッチで迎えた。

３勝目を狙う左腕は初回、打線から大きな援護を受けた。３番起用が続いていた岡本が、４試合ぶりに４番に復帰。首位打者争いをする泉口が３番に、４番を打っていた岸田が５番に入った。初回、丸、若林が四球で無死一、二塁の好機を作ると、泉口が右中間へ２点三塁打。続く岡本和が左越えの二塁打を放ち、３点目を挙げた。「いい流れに乗っていけました。ランナーを返すことができてよかったです」と４番に戻った主砲は振り返った。続く岸田が四球を選び、中山が安打で続き、なおも満塁の好機を演出すると、吉川が中前適時打。打者９人の猛攻で初回に４得点した。

森田は初回、２回と無失点の立ち上がり。しかし３回、リチャードの失策、四球などで２死一、二塁のピンチを迎えると内山に右翼線への２点二塁打を浴び、２点差に迫られた。内海投手コーチは「真っすぐも変化球も良い球を投げているけれど、早い回で点を取ってもらって、少し大事に行き過ぎているように見える」と分析。過去２登板の反省を生かして立ち直り、５回まで３安打２失点で勝ち投手の権利を手にした。

打線は４回、２死三塁から岡本和が中前にこの日３安打目となる適時打を放ち、３点差とした。「いやもう本当にランナーをかえすことができてよかったです」とうれしさを隠せなかった。

続投した森田はプロ最多１０４球を投げ、６回４安打２失点（自責０）。きっちりゲームを作り、残り３イニングを救援陣に託した。

７回は田中瑛が無失点に抑え、３０ホールド目。これで大勢、中川と史上初めて３人が３０ホールドに到達した。８回は大勢が登板。村上に１５号ソロを浴び、２点差に迫られたが、巨人がそのまま逃げ切った。

今季４０ホールド目を挙げた大勢に続き、９回はマルティネスが締めて３７セーブ目。巨人は連勝で３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５に広げた。

森田は「最低５回投げたいなと思っていた。なんとか６回を投げられた」と安堵、村上を抑えたことには「相手も対策してくると思ったのでキャッチャーと対策しながら配球ができた」と振り返った。「あんまり人前に出るのは好きじゃないので…。出させてもらったのでなんとか話そうを思ってます」とはにかんだ。