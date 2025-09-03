◆ＹＢＣルヴァン杯 ▽準々決勝第１戦 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

柏はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、４―１で勝利した。５年ぶりの４強入りへ、第２戦は７日にホームで戦う。

柏は８月３１日の福岡戦（２〇１）から中２日での一戦で、先発を４人変更。主に３バックの右を守るＤＦ原田亘を、今季の公式戦で初めて右のウィングバックで先発起用した。

５月１４日のリーグ戦では２―０で快勝した相手に、この日も先制点を奪う。前半１８分、ＤＦ三丸拡がボールを運びグラウンダー性の左クロスを上げると、ゴール前のＤＦジエゴが左足で合わせる。ボールはＧＫ飯倉大樹の下を抜けて、ネットの中に吸い込まれた。

横浜ＦＭには同２４分のＭＦ井上健太、同４１分にはＭＦ天野純からミドルシュートでチャンスを作られるが、ＧＫ小島亨介の好セーブが光り失点を許さず。前半を１点リードで折り返した。

後半も安定した強さを見せた。後半６分、エリア内で抜け出したＭＦ山田雄士がファウルをもらったことでＰＫを獲得。キッカーのＦＷ瀬川祐輔が福岡戦に続いて冷静にＰＫを沈めて、追加点を獲得した。

同１３分からはＭＦ小屋松知哉とＦＷ垣田裕暉を投入。すると、同２５分に途中出場の垣田が結果を残す。原田のスルーパスがエリア内に抜け出した瀬川につながると、最後は瀬川からのパスを受けた垣田が冷静に流し込み、３点リードにした。

後半３７分にクロスからＭＦ植中朝日に頭で沈められて１点を返されるが、試合終了間際に垣田が芸術的なシュートを決めて、再び３点差に戻した。準優勝した２０２０年以来、５年ぶりの準決勝進出へ大きく前進した。