◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

準々決勝に臨んだ日本はオランダに勝利しました。

決勝ラウンド1回戦で開催国タイに勝利した日本(FIVBランク4位)は、オランダ(同8位)と対戦。過去オランダとは28勝27敗とほぼ五分の戦いを繰り広げており、直近のネーションズリーグでは日本がストレート勝ちを収めていました。

第1セット、日本はオランダに先行を許す展開に。和田由紀子選手のアタックなどで盛り返すと、中盤には4連続得点で追いつく事に成功します。しかし終盤に振り切られ、このセットを20-25で落とします。

第2セットは一進一退の攻防。しかし中盤に宮部藍梨選手がツーアタックを決めるなど、日本が8連続得点で一気に流れをつかみます。その後オランダに徐々に追い上げられましたが、最後は和田選手が決め25-20でセットカウントを五分に戻します。

迎えた第3セット、オランダに中盤からリードを許した日本。和田選手のアタックや石川真佑選手のサービスエースで食らいつきますが最後まで追いつくことはできず、22-25でオランダに取られました。

追い込まれた第4セット、日本はオランダを追いかける苦しい展開でしたが、終盤に宮部選手のサービスエースなどで逆転。最後は佐藤淑乃選手が決めて25-22のフルセットに持ち込みます。

最終第5セットは立ち上がりからオランダにリードを奪われるも、石川選手の得点や和田選手のサービスエースなどで追いついた日本。一進一退の攻防を繰り広げる中でチャレンジを成功させて勝ち越すと先にマッチポイントにたどり着き、石川選手のスパイクで勝利。日本が3-2(20-25、25-20、22-25、25-22、15-12)で死闘を制しました。

ベスト4に進出し、2010年大会以来15年ぶりのメダル獲得まであと1勝とした日本。6日に行われる準決勝では、アメリカ(同6位)とトルコ(同5位)の勝者と戦います。

▽結果と今後の日程

【準々決勝】

◇9月3日

日本 3-2 オランダ

イタリア - ポーランド

◇9月4日

ブラジル - フランス

アメリカ - トルコ

【準決勝】

◇9月6日

【決勝＆3位決定戦】◇9月7日