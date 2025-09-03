RMKの新作アイブロウ＆グロウミスト登場♡ナチュラル美眉と透明肌へ

2025年9月5日（金）、RMKからアイブロウアイテム3種と保湿ミストが新登場。自然な陰影と立体感を叶えるパウダー、緻密に描けるペンシル、極細筆のリクイドペン、そして潤いとツヤをプラスするグロウミストがラインナップ。テクニック要らずでプロ級の仕上がりを実現し、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

RMK アイブロウの新作ラインナップ

まずはアイブロウの3アイテムをご紹介。

**RMK アイブロウ パウダー デュオ（全2色 各4,180円）**は、濃淡2色で自然な影を再現し、フォギーな質感が立体的な眉を演出。カラーは「ストーン＆アース」「ライト＆リュクス」の2種。

**RMK アイブロウ スタイラー（全4色 各3,850円／レフィル1,980円／ホルダー1,870円）**は、直径1.5mmの細芯で繊細なラインが描け、スクリューブラシ付き。

カラーは「チャコール」「スモーキートープ」「ソフトトープ」「アッシュブロンド」。

**RMK リクイド アイブロウ ペン（全2色 各3,080円）**は、0.01mmの極細筆で一本一本の毛を再現。カラーは「ストーン」「トープ」の2色展開です。

潤いとツヤを与えるグロウミスト

同日発売の**RMK コンディショニング グロウミスト（50mL 3,300円）**は、乾燥やメイク崩れを防ぎ、みずみずしい“ウォータリーグロウ肌”へ導く2層タイプのミスト。

Wヒアルロン酸※2や植物オイルを含むグロウエッセンス※1配合で、肌をうるおわせながら透明感あるツヤをプラスします。香りはグリーンティー＆シトラスで、リフレッシュにもぴったり♪

※1 オリーブ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、グリセリン

※2 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸

ナチュラル美眉と透明感肌を両立♡

今回のRMK新作は、立体的で自然な眉と、うるおいに満ちた透明感肌を同時に叶えるラインナップ。

眉を整えることで表情に洗練された印象が生まれ、ミストで仕上げれば一日中フレッシュなツヤ肌に。

テクニックレスで理想の美しさを引き出すアイテムは、この秋のメイクに欠かせない存在になりそうです♡