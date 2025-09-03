初めてのお産となる双子出産を間近に控えた中川翔子（４０）が３日、Ｘを更新。「ますますのまんまる」になったお腹を公開し、「双子宿すとこんな状態に」「この真夏にお腹に２人も入ってるなんて…尊敬でしかない…」などの声が寄せられている。

今月中に出産を予定しており、Ｘで「ますますのまんまる、、、絶対安静がんばります」と大きく、まん丸になったお腹を公開。「すごい、、、双子宿すとこんな状態にお腹が、、、！？！！！どうなってるんだ！？！？」「本当にまんまる◯ですね！！」「まんまるお月さん 無事に育ってますね♡あともう少し…がんばれ！」「元気な双子ちゃん産んでね」「１人でも大変なのに双子ちゃんだとこんなにお腹大きくなるんですね…！！」「しんどいでしょう 妊婦の夏はやばい」「日常生活大変でしょう」などの声が続々と寄せられている。

インスタグラムにも写真をアップし、「もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから安静にアニメみてます まんまるお腹、双子がんばれ お風呂が重労働だったりさらなる細かいトラブル体勢つらいし大変だけど胎動のおかげで大変さすら楽しめてる気がする がんばろう」とつづった。