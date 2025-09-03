◆イースタン・リーグ 西武3―2ロッテ（3日、カーミニークフィールド）

西武の栗山巧外野手が3日、42歳の誕生日を迎えた。通算2150安打の大ベテランはプロ24年目の今季、出場11試合で23打数2安打の打率0割8分7厘。5月半ばからファーム調整を続けている。

この日はイースタン・ロッテ戦に「5番・DH」で先発出場。2打席（三振、四球）に立ち、初回の第1打席ではファンからバースデーソングで祝福された。

「1軍の舞台で見てもらえれば、一番良かったと思いますけど。今やっている精いっぱいことは見てもらえていると思うので、何か伝わるものがあれば」

同期入団で、同じくライオンズ一筋で通算481本のアーチをかけてきた中村剛也内野手（42）とともに現役野手最年長は、若手に交じって汗を流している。「求めていく先に何があるのか。自分がどんな気持ちになるのか。何がその気持ちから得られるか」と尽きない探究心を口にし、こう続けた。「勝負ごとに勝っていけるようにやっていく中で、それを自分がどう感じられて、どう表現できるか」

25年目となる来季の去就については言及することなく、栗山は球場を後にした。ユニホームを着ている以上は「日々全力」―。入団以来、不変の信条とともにバットを振り続けている。（上岡真里江）