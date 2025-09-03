清水尋也容疑者、朝ドラ『ばけばけ』出演予定だった NHK回答「出演を予定していましたが、取りやめました」
麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたと報じられた俳優・清水尋也容疑者（26）が、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）に出演予定だったが、降板したことが3日、分かった。
【写真】現在日曜劇場に出演中…内科専攻医を演じている清水尋也
ORICON NEWSの取材に対し、NHKは「出演を予定していましたが、取りやめました」と答えた。
清水容疑者をめぐっては9月3日、所属事務所が公式サイトで「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」とし「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」と説明していた。
