「幾億光年」が大ヒット！スリーピースバンド・Omoinotakeの“買い物事情”に山崎怜奈もビックリ
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。今回の放送では、FMヨコハマの番組「ありったけ交差点」のパーソナリティをつとめているスリーピースバンド・Omoinotakeの藤井怜央（ふじい・れお/レオ/Vo＆Key）さん、冨田洋之進（とみた・ひろのしん/ドラゲ/Dr）さん、福島智朗（ふくしま・ともあき/エモアキ/Ba）さんが登場！ 「ありったけ交差点」のことや7月13日（日）に配信リリースされた新曲「フェイクショー」などについて伺いました。
◆Omoinotake で一番饒舌なのは？
れなち：2022年に「ありったけ交差点」がレギュラー番組としてスタートして、もう3年ぐらい経ちますが、ラジオはいかがですか？
レオ：めちゃくちゃ楽しいよね。
エモアキ：もう生活の一部になっているので、ありがたいです。
れなち：そもそも皆さんは、いつ頃から知り合ったのですか？
レオ：中学時代からの友達です。
れなち：へぇ！ 例えば、しゃべっているうちに誰かがハメを外す瞬間とかあります？
レオ：ありますね（笑）。
ドラゲ：でも（番組は）収録なので、本当にありがたいです。
エモアキ：ちゃんと（スタッフに）前置きしますね。「ここは使わないでほしい」と（笑）。
れなち：ちなみに、誰が一番しゃべりますか？
レオ：エモアキじゃない？
エモアキ：僕ですかね……好きなことだとワーってしゃべっちゃいます。
◆新曲「フェイクショー」制作裏話
れなち：シングル「幾億光年」をはじめ、Omoinotakeの曲がより一層広がるようになって、注目を浴びるようになってきたかと思いますが、そういう（周囲の）環境が変化するにつれて、3人の関係性も変わっていったりしましたか？
レオ：基本的には、そんなに大きく変わってないと思います。ただ、エモアキは最近めちゃくちゃ服を買っていますね、それも高そうな服をいっぱい（笑）。隣で見ていて面白いくらい毎日違う服を着ています。
エモアキ：いやいや！ コイツも車を買いましたからね（笑）。
れなち：ハハハ。
レオ：車は便利なので買いましたけど（苦笑）。
れなち：ドラゲさんは、最近の大きい出費はありました？
ドラゲ：バイクを買いました！
れなち：すごい！ 皆さん欲しい物を買われていますね。そして、7月13日（日）には新曲「フェイクショー」が配信リリースされました。こちらは、ドラマ「DOCTOR PRICE」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌となっていますが、どんなふうに制作されたのですか？
レオ：今回のドラマは“最後にいろんなことがわかる”っていう形の作品で“痛快さ”が魅力の1つなので、それを曲でどう表すかを考えながら作りました。この曲はメロディーから先に作ったのですが、今までの僕たちにはないメロディーの動きとか、リズムの面白さとかを感じていただけるとうれしいなと思います。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）冨田洋之進さん、パーソナリティの山崎怜奈、藤井怜央さん、福島智朗さん
◆Omoinotake で一番饒舌なのは？
れなち：2022年に「ありったけ交差点」がレギュラー番組としてスタートして、もう3年ぐらい経ちますが、ラジオはいかがですか？
レオ：めちゃくちゃ楽しいよね。
エモアキ：もう生活の一部になっているので、ありがたいです。
れなち：そもそも皆さんは、いつ頃から知り合ったのですか？
レオ：中学時代からの友達です。
れなち：へぇ！ 例えば、しゃべっているうちに誰かがハメを外す瞬間とかあります？
レオ：ありますね（笑）。
ドラゲ：でも（番組は）収録なので、本当にありがたいです。
エモアキ：ちゃんと（スタッフに）前置きしますね。「ここは使わないでほしい」と（笑）。
れなち：ちなみに、誰が一番しゃべりますか？
レオ：エモアキじゃない？
エモアキ：僕ですかね……好きなことだとワーってしゃべっちゃいます。
◆新曲「フェイクショー」制作裏話
れなち：シングル「幾億光年」をはじめ、Omoinotakeの曲がより一層広がるようになって、注目を浴びるようになってきたかと思いますが、そういう（周囲の）環境が変化するにつれて、3人の関係性も変わっていったりしましたか？
レオ：基本的には、そんなに大きく変わってないと思います。ただ、エモアキは最近めちゃくちゃ服を買っていますね、それも高そうな服をいっぱい（笑）。隣で見ていて面白いくらい毎日違う服を着ています。
エモアキ：いやいや！ コイツも車を買いましたからね（笑）。
れなち：ハハハ。
レオ：車は便利なので買いましたけど（苦笑）。
れなち：ドラゲさんは、最近の大きい出費はありました？
ドラゲ：バイクを買いました！
れなち：すごい！ 皆さん欲しい物を買われていますね。そして、7月13日（日）には新曲「フェイクショー」が配信リリースされました。こちらは、ドラマ「DOCTOR PRICE」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌となっていますが、どんなふうに制作されたのですか？
レオ：今回のドラマは“最後にいろんなことがわかる”っていう形の作品で“痛快さ”が魅力の1つなので、それを曲でどう表すかを考えながら作りました。この曲はメロディーから先に作ったのですが、今までの僕たちにはないメロディーの動きとか、リズムの面白さとかを感じていただけるとうれしいなと思います。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619