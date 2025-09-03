今期放送中のTVアニメ「勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 〜この白魔導師が規格外すぎる〜」が、9月6日（土）より秋葉原にてアキバジャックキャンペーンを開催。当キャンペーンでは30店舗の店頭に7種ののぼりが配置され、のぼりの立つ対象店舗にて700円以上お買い上げ又はご飲食した方を対象にオリジナルポストカードがプレゼントされる。

◆「勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 〜この白魔導師が規格外すぎる〜」×「あきかる」アキバジャックキャンペーン

開催期間：9月6日（土）〜9月21日（日）

対象：各店で700円以上お買い上げ又はご飲食の方であきかるを持参の方

提供グッズ：オリジナルポストカード（全4種ランダム提供）

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店、コトブキヤ、書泉ブックタワー、TamTam秋葉原店4F、TamTam秋葉原店5F、あみあみ 秋葉原ラジオ会館店、あみあみ秋葉原フィギュアタワー店、クルクル秋葉原店、オノデン、じゃんぱら秋葉原4号店、じゃんぱら秋葉原5号店、浜田電機 PC USEFUL、PCコンフル秋葉原2号店、メイド整体サロン 癒あmaiden、Craft Beer Tap ヨドバシAkiba店、カレーの市民アルバ 秋葉原本店、上等カレー 秋葉原店、ばんから 秋葉原店、肉汁麺ススム 秋葉原本店、タコス屋BLAISE

◆アニメ公式サイト

HP https://tsuiho-shiromadoshi.com/

X ＠tsuiho_anime

©水月穹・椋野わさび／双葉社・追放された白魔導師の製作委員会

(執筆者: あきかるNEWS)