ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（7月）
予想 N/A 前回 -1.3%（前年比)
21:30
カナダ労働生産性（2025年 第2四半期）
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
22:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
22:15
ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、テイラー委員、グリーン委員、財政委員会出席
23:00
米JOLTS求人件数（7月）
予想 737.0万人 前回 743.7万人
米製造業新規受注（7月）
予想 -1.6% 前回 -4.8%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（7月）
予想 -2.8% 前回 -2.8%（前月比)
予想 1.1% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)
4日
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米自動車販売（8月）
ゴールドマンサックス年次グローバル小売会議（NY、4日まで）ロウズやメイシーズ、カナダグース出席
※予定は変更されることがあります。
