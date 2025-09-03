ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル鉱工業生産指数（7月）

予想 N/A 前回 -1.3%（前年比)



21:30

カナダ労働生産性（2025年 第2四半期）

予想 N/A 前回 0.2%（前期比)



22:00

ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）



22:15

ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、テイラー委員、グリーン委員、財政委員会出席



23:00

米JOLTS求人件数（7月）

予想 737.0万人 前回 743.7万人



米製造業新規受注（7月）

予想 -1.6% 前回 -4.8%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（7月）

予想 -2.8% 前回 -2.8%（前月比)

予想 1.1% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)





4日

3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）





米自動車販売（8月）

ゴールドマンサックス年次グローバル小売会議（NY、4日まで）ロウズやメイシーズ、カナダグース出席





※予定は変更されることがあります。

