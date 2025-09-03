21:00
ブラジル鉱工業生産指数（7月）
予想　N/A　前回　-1.3%（前年比)

21:30
カナダ労働生産性（2025年 第2四半期）
予想　N/A　前回　0.2%（前期比)

22:00　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

22:15　
ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、テイラー委員、グリーン委員、財政委員会出席

23:00
米JOLTS求人件数（7月）
予想　737.0万人　前回　743.7万人

米製造業新規受注（7月）
予想　-1.6%　前回　-4.8%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（7月）
予想　-2.8%　前回　-2.8%（前月比)
予想　1.1%　前回　1.1%（輸送除くコア・前月比)


4日
3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）


米自動車販売（8月）
ゴールドマンサックス年次グローバル小売会議（NY、4日まで）ロウズやメイシーズ、カナダグース出席


