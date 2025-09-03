お笑いタレントのヒコロヒーが３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。「デキる男」と思う著名人を具体的に明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「デキる男」の定義を紹介した記事を取り上げた。

広告などの「デキる男」のイメージが「短髪、スーツ姿で仕事の合間に缶コーヒー」などと記した記事が紹介された後、ダブルＭＣの大島由香里アナウンサーに「記事にあるようなデキる男って周りにいたりしますか？」と聞かれたヒコロヒーは「ええっ！？ 誰？ いない。いないです」と困惑気味に返答。

大島アナが「イメージ的には（ドラマの）『地面師』に出てくる崩れる前の山本耕史さんの、あの感じが近いのかな？ なんて思ったんですけど」と私見を口にすると、ヒコロヒーは「実際にデキる男というか、おっ！？と思う人ってさ。デキる感じをパリッと出さなくない？ なんか、木訥（ぼくとつ）に粛々（しゅくしゅく）と働いてる人が一番で」とコメント。

「ちょっと損な役回りとかも押しつけられて、それでも文句言わずに『分かりました』ってやってる人が地味で木訥やけれどもさ。実はみんなのしわ寄せ受けても、ずっと不器用ながらやってる男のことをデキる男と呼ぼうよ！」と提言し、共演者から大きな拍手を受けた。

ここで大島アナから「周りにいますか？ デキる男だなって」と聞かれると「いないね」と苦笑いしたヒコロヒー。それでもＭＣの垣花正を見ると、「垣花さんて負けれるやん。負けに回れるって男の人でこのくらいのご年齢の方でかなり珍しいと思うから」と評価していた。