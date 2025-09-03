※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫からは妊娠線が汚いと言われ誘っても断られ、義母からはふたり目の孫を産めとプレッシャーをかけられ板挟みになっていた妻。しかし、実は夫は義妹を家に連れ込んでいたのです。浴室で見つけたネイル片から裏切りを確信した妻は打ちのめされ、自分の価値を見失います。お隣さんに励まされ、証拠を探そうとする妻に、お隣さんは「良い考えがある」と提案を持ちかけます。



反撃開始出迎えた妻の反応は？早く証拠をつかみたい！「立ち上がって、反撃開始よ」お隣さんに背中を押され、決意を固めた妻。内心の怒りを押し殺し、笑顔で夫を出迎えます。もう夫の隣で、義妹が寝たであろうベッドでは寝たくない。寝室を別にして妻は「絶対に裏切りの証拠を押さえてやる」と心の中で叫びます。(ぽん子)