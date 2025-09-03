「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）

阪神が中日に逆転負けを喫し、連勝は３で止まった。

先発の伊藤将が６回を投げ１０安打で、今季ワーストとなる５失点ＫＯ。２０２４年８月２７日のＤｅＮＡ戦以来、３７２日ぶりの黒星となった。中川のプロ２号で先制し、森下にも２０号ソロが飛び出したが、残念ながら空砲になった。

試合は序盤から激しく動いた。三回、先頭で打席に立った中川が、中日の左腕・大野のカットボールをフルスイング。バットの芯で捉えた打球は、左中間スタンドの最前部に飛び込んだ。８月７日の中日戦でマークしたプロ１号に続いて、プロ２号も地元・愛知のバンテリンドームで記録した。

六回には森下が左翼スタンドのソロ本塁だ。自己最多を更新する２０号で、これがバンテリンドームでは初アーチ。またシーズン１２６安打は、２４年の自己最多に並んだ。

一方、先発の伊藤将は序盤の好投が一変。五回に一挙４点を失った。死一、二塁から上林に右前へポトリと落ちる同点打。続く細川には右翼席へ１４号３ランを運ばれ、一気に逆転された。六回にも石川昂に変化球を拾われ、左翼席へソロ被弾。味方が得点した直後の失点で、再び流れを奪われた。７月１３日以来の５勝目はまたもお預けで、２カ月近く白星から遠ざかっている。