【かっぱ寿司】「みなみ鮪中とろ」と「のどぐろ塩炙り」1貫110円で楽しめる贅沢ネタもお得な「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」開催。

かっぱ寿司は、2025年9月4日から24日まで「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」をかっぱ寿司全店で開催します。

秋の味覚を味わえるバラエティ豊かなラインアップ

脂がのった濃厚な旨みと、とろけるような口どけの「みなみ鮪中とろ」、炙ることで香ばしさが際立ち、旨みあふれる「のどぐろ塩炙り」を、どちらも1貫110円でお得に楽しめます。

そのほか、秋の味覚を味わえる彩り豊かな限定商品も登場します。

・みなみ鮪中とろ

きめ細かな身質となめらかな食感と旨みを楽しめます。

価格は1貫110円。店内飲食限定です。

・のどぐろ塩炙り

のどぐろに塩を振って炙ったにぎり。皮目の香ばしさが楽しめる一品です。

価格は1貫110円。

・秋の彩り三種盛り

とろサーモンいくらのせ、ねぎとろにぎり とびこのせ、なすの揚げびたしとろろのせが1皿で楽しめます。

価格は3貫290円。

・みなみ鮪中とろ 塩炙り

濃厚な旨みのみなみ鮪中とろに、塩と炙りの香ばしさを加えた一品。

価格は1貫150円です。

・みなみ鮪中とろぶつ＆蟹包み

ずわい蟹のほぐし身と、みなみ鮪中とろをぶつ切りにした"とろぶつ"を合わせた豪華なお寿司です。

価格は1貫230円〜。

・かにカマ天にぎり

天ぷらにすることで、ふっくらとしたかにカマの食感と旨みが楽しめます。

価格は1貫110円〜。

・活〆ふわとろ煮穴子

ふわふわの食感ととろっとした舌触りを楽しめます。卓上の甘だれとも好相性です。

価格は1貫190円〜。

・活〆ふわとろ煮穴子炙り

炙ることで活〆煮穴子の脂が溶け出し、さらに表面に焼き色を付けることで香ばしさと味わいが引き立ちます。

価格は230円〜。

・みなみ鮪中とろぶつ包み

みなみ鮪中とろのぶつ切り"とろぶつ"を、パリッとした海苔で包んだ一品です。

価格は160円〜。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部