【ポケモンカード】ホビーステーションが「インフェルノX」を抽選販売！応募は《4日まで》

トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年9月2日12時から4日23時59分までは、「ポケモンカードゲーム 拡張パック 『インフェルノX』」の応募を受け付けています。

現金で全額を事前支払い

9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

当選者は、2BOXまで購入できます。1BOX・5400円です。

抽選は、電子チケットサービス「Livepocket」を通して実施されます。応募にあたって、Livepocketへの会員登録（無料）が必要です。

通販ではありません。応募時に購入店舗を1店舗選択する必要があります。対象店舗は首都圏を中心に、関西圏、仙台などにもあります。

当選発表は9月11日です。

当選した場合、9月12日から23日までに店舗にて商品代金全額を事前に支払う必要があります。現金のみです。

代金支払い時に、マイページで発行される2次元バーコードによる当選確認を行います。また、公的な本人確認書類（免許証、学生証、パスポートなど）の提示が必要です。

商品の受け取り期間は9月26日から10月19日までです。

2回店舗に行く必要があるので、行きやすい店舗を選択するのがよさそうですね。

＜参考＞

ホビーステーション「ポケモンカードゲーム 拡張パック インフェルノX」抽選販売

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）