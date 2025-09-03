民進党・自民党の議員会談が終了 海底ケーブルや感染症などに焦点／台湾
（台北中央社）与党・民進党と自民党の国会議員が意見を交わす会談が3日、台北市の民進党本部で行われた。参加した民進党の立法委員（国会議員）4人が会談後に会見し、感染症、海底ケーブル、防災協力、経済協力の4点に焦点が当たったと振り返った。
会談の前半は2021年に初開催された「2プラス2」の6回目として実施。民進党の郭国文（かくこくぶん）立法委員、陳冠廷（ちんかんてい）立法委員＝党青年局長＝、自民党の星野剛士衆院議員＝党外交部会長＝と岩田和親衆院議員＝同国防部会長＝が参加し、外交や防衛などについて話し合った。
後半は初めての取り組みとして、人数を各党4人ずつに増やし、議題の幅を広げた「拡大政策協議」を行った。民進党の王正旭（おうせいきょく）立法委員、李坤城（りこんじょう）立法委員、自民党の山下貴司衆院議員＝党台湾政策検討プロジェクトチーム（PT）座長＝、鈴木英敬衆院議員＝同PT事務局長＝が加わった。
会見で郭氏は海底ケーブルについて、日本が高い技術を有しており、台湾側は必要度が比較的高いと指摘。台日双方の窓口機関が海洋協力について話し合う「台日海洋協力対話」の議題に組み込むことが自民党側から提案されたと語った。
感染症について言及した王氏は、日本側は台湾の重要性を理解しており、感染症の発生時であろうと平時であろうと、双方がスムーズに関連の情報を共有できることを望んでいたと述べた。今後は関連の覚書（MOU）を締結することができればと期待を寄せた。
（葉素萍／編集：田中宏樹）
