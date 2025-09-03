「神戸にやたら強くない？」横浜FCがまた勝った！ ルヴァン４強に一歩前進「すごいな」「まじか」の声
J１で残留争いを強いられている横浜FCが、リーグ３連覇を狙う神戸にまた勝った。
両者は８月16日に行なわれたJ１第26節で対戦し、横浜FCが伊藤翔の得点で１−０の勝利を収めた。迎えた９月３日、今度はルヴァンカップ準々決勝の第１戦で激突。50分にジョアン・パウロが先制点を決めると、その８分後に小倉陽太が追加点を挙げた。
試合はそのままタイムアップ。２−０で先勝。再び、難敵をくだした横浜FCに、SNS上では「横浜FCまじか」「すごいな」「強いな」「神戸にはやたら強くない？」「え、めっちゃ強いやん」といった声があがった。
４強進出に向けて、大きな１勝を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾のJPが追加点をアシスト、小倉陽太が貴重な２点目！
両者は８月16日に行なわれたJ１第26節で対戦し、横浜FCが伊藤翔の得点で１−０の勝利を収めた。迎えた９月３日、今度はルヴァンカップ準々決勝の第１戦で激突。50分にジョアン・パウロが先制点を決めると、その８分後に小倉陽太が追加点を挙げた。
試合はそのままタイムアップ。２−０で先勝。再び、難敵をくだした横浜FCに、SNS上では「横浜FCまじか」「すごいな」「強いな」「神戸にはやたら強くない？」「え、めっちゃ強いやん」といった声があがった。
４強進出に向けて、大きな１勝を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾のJPが追加点をアシスト、小倉陽太が貴重な２点目！