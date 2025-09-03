横浜FCが神戸に“連勝”。写真：鈴木颯太朗

　J１で残留争いを強いられている横浜FCが、リーグ３連覇を狙う神戸にまた勝った。

　両者は８月16日に行なわれたJ１第26節で対戦し、横浜FCが伊藤翔の得点で１−０の勝利を収めた。迎えた９月３日、今度はルヴァンカップ準々決勝の第１戦で激突。50分にジョアン・パウロが先制点を決めると、その８分後に小倉陽太が追加点を挙げた。
 
　試合はそのままタイムアップ。２−０で先勝。再び、難敵をくだした横浜FCに、SNS上では「横浜FCまじか」「すごいな」「強いな」「神戸にはやたら強くない？」「え、めっちゃ強いやん」といった声があがった。

　４強進出に向けて、大きな１勝を手にした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】先制弾のJPが追加点をアシスト、小倉陽太が貴重な２点目！

 