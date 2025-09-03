CLAN QUEEN、新曲「MONOPOLY」のライブ映像公開＆音源の配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CLAN QUEENが、9月3日にリリースした新曲「MONOPOLY」のライブ映像をYouTubeで公開した。

■8月23日のKT Zepp Yokohama公演で収録

「MONOPOLY」は、サーカスのような煌びやかさのなくに暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲。何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドが印象的だ。

今回公開されたライブ映像は、『2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”』の追加公演として8月23日に開催された神奈川・KT Zepp Yokohama公演で「MONOPOLY」をサプライズ披露した際のもの。ぜひチェックしてみよう。

なお、CLAN QUEENは11月29日に神奈川・KT Zepp YOKOHAMA、12月5日に大阪・ゴリラホールで『2MAN LIVE”MIRAGRAM”』を開催。神奈川公演にはTHE ORAL CIGARETTES、大阪公演にはyamaが出演する。

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MONOPOLY」

■関連リンク

CLAN QUEEN OFFICIAL SITE

https://www.clanqueen.jp/

