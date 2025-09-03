「結局1回しか着てない」→ もう卒業！【ユニクロ】大人ユニ女の「ヘビロテアイテム」

気に入って買ったはずなのに、結局1回しか着ていない……。そんなお買い物失敗の経験がある人は少なくないはず。そこで今回は、週5で【ユニクロ】を着る大人ユニ女ライターの「ヘビロテアイテム」をご紹介。長年愛用している機能性Tシャツや、シンプルな中にもトレンド感が香るシャツなど、タンスの肥やしになりにくい優秀服をピックアップしました。本当に使えるアイテムを、長く使いたい人必見です！

夏はこれがないと無理かも……！ ついつい手に取る涼感Tシャツ

【ユニクロ】「エアリズムコットンT」\990（税込・セール価格）

最近はシンプルなクルーネックTを着る機会が多かったけれど、久しぶりにこのエアリズムコットンTを着てびっくり。袖を通した瞬間にひんやりと気持ち良いんです！ クリーンなコットンの見た目の、接触冷感のエアリズム素材を使用した機能性Tシャツ。サイドスリットとボックスシルエットのおかげで、1枚でもサマ見え。まだまだ残暑が厳しいので、しばらくはお世話になる予感。

シンプルな中にもトレンド感が香る透け感シャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ 」\1,990（税込・セール価格）

大人女性のワードローブに欠かせない定番白シャツ。ほどよい透け感のある素材を選べば、ベーシックな装いも一気に今っぽくアップデートできます。長めの丈感とリラックス感のあるシルエットで、さりげなく体型カバーできるのもお気に入りポイント。中にノースリーブトップスを仕込んで、ヘルシーなスタイルに仕上げるのがおすすめ。デイリーコーデにはもちろん、ジャケットやアクセをプラスすればお呼ばれにも対応できる1枚です。

カジュアルなリブ編みと旬の襟付きデザインがポイント

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

実は筆者、ユニクロのリブトップスのヘビーユーザー。昨年秋冬にバズったリブポロカーディガンの半袖ver.が登場したと知り、早々にゲットしました。長袖と明らかに違うのは、リブのピッチの太さ。ワイドリブになっていて、よりカジュアルに着こなせるルックスに。フロントのボタンは大きくなり、アクセントをプラス。フィット感のあるきれいなシルエットはそのままで、女性らしい印象とすっきり見えを叶えてくれます。今季襟付きのポロセーターはトレンドなので、在庫がある今のうちにチェック推奨です！

楽なのにきれいにきまるプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

週3でヘビロテしているプリーツスカート。クラシカルなワイドプリーツに、見た瞬間一目惚れしました。穿いてみるとその美しさがよりわかるはず。腰まわりはすっきり、裾にかけて上品に広がるシルエットが魅力。きちんと感はキープしつつ、ウエストは総ゴムで楽に穿けるところもお気に入り。何度も洗濯しましたが、プリーツも取れずにアイロンいらずで穿けました！ 前述した「リブポロカーディガン」と合わせて、プレッピーに仕上げるのが今の気分。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子