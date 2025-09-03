夏の風物詩といえばスイカ。冷やして食べるもよし、割って楽しむのもよしですが、今回の主役は猫ちゃんたち。投稿主さんの実家から送られてきた写真には、立派なスイカを挟んで対峙する2匹の猫ちゃん達が写っていたそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、129万回以上表示。いいね数は6.8万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「包丁で切るか、スイカ割りするかで揉めてるんですね。」「ｵﾚﾉﾀﾞ..ｲﾔ、ｵﾚﾉﾀﾞﾛ.....負けられない戦い」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：大きなスイカを前に、2匹の猫が……実家から送られてきた『笑わずにいられない瞬間』】

猫がスイカで揉めてるっぽい写真

今回、Xに投稿したのは「サユヤスSHIBA@COM」さん。登場したのは、投稿主さんの実家で暮らしている猫ちゃん達です。

大きなスイカを挟んで向き合っている猫ちゃん達。お互いにじっと見つめ合うその姿は、まるで「このスイカ、どうする？」と話し合っているみたい。もしかすると、どっちがこの大きなスイカをもらうのか…揉めていたのかもしれませんね。

猫たちの表情は、遊び心よりもむしろ真剣さが漂っていた模様。じっと相手を見据えるその目つきは、スイカをめぐって一歩も譲らない気迫すら感じさせます。

ちなみに話し合いの結果は茶トラ猫ちゃんの敗北で終わった模様。肝心のスイカは、もちろん、猫ちゃん達ではなくご実家のご家族が美味しく食べたみたいです。

スイカを巡る戦いにX民も爆笑

スイカの扱いで揉めていたような猫ちゃん達。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「バチバチですね」「どっちが赤いところ食べるか決めようじゃにゃいか」「めっちゃ揉めてますね」などの声が多く寄せられていました。大きなスイカを前にして繰り広げられた、猫たちの静かな攻防戦は多くの方に笑いを届けてくれたみたいですね。

Xアカウント「サユヤスSHIBA@COM」では、可愛い猫ちゃん達と暮らしている日常の様子などが投稿されています。猫たちに囲まれて暮らす様子は眼福ものです。

写真・動画提供：Xアカウント「サユヤスSHIBA@COM」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。