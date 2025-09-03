Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。

現在、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から12月4日に発売する『オクトパストラベラー0 』や10月16日に任天堂から発売される『Pokémon LEGENDS Z-A』など、Nintendo Switch/2用ソフトが事前予約でお得に登場しています。

12月4日発売のシリーズ最新作『オクトパストラベラー0 』が事前予約でお得に登場！

オクトパストラベラー0 -Switch 6,682円 （公式価格から13％オフ） Amazonで見る PR PR

オクトパストラベラー0 -Switch2 6,534円 （公式価格から14％オフ） Amazonで見る PR PR

『ドラゴンクエストI＆II』や『ファイナルファンタジータクティクス』などのスクエニソフトも事前予約で割引中！

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,534円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

ドラゴンクエストI＆II - Switch2 6,534円 （公式価格から14％オフ） Amazonで見る PR PR

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション -Switch 5,846円 （公式価格から14％オフ） Amazonで見る PR PR

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション Nintendo Switch 2 Edition -Switch2 5,846円 （公式価格から14％オフ） Amazonで見る PR PR

最大18％オフも。『Pokémon LEGENDS Z-A』など、その他のSwitchソフトも事前購入でお得に！

Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch 6,153円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch2 7,016円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

みんなのGOLF WORLD -Switch 【早期購入特典】プレイアブルキャラクター「パックマン」早期解放権 &「みんなのGOLF WORLD」オリジナルめじるしチャーム(スズキ) 同梱 6,019円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱 6,515円 （公式価格から18％オフ） Amazonで見る PR PR

桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱 7,820円 （公式価格から13％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月3日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

