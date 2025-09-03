12月4日発売のスクエニ最新作『オクトパストラベラー0』、事前購入なら13%OFF
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。
現在、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から12月4日に発売する『オクトパストラベラー0 』や10月16日に任天堂から発売される『Pokémon LEGENDS Z-A』など、Nintendo Switch/2用ソフトが事前予約でお得に登場しています。
12月4日発売のシリーズ最新作『オクトパストラベラー0 』が事前予約でお得に登場！
オクトパストラベラー0 -Switch
6,682円
（公式価格から13％オフ）
オクトパストラベラー0 -Switch2
6,534円
（公式価格から14％オフ）
『ドラゴンクエストI＆II』や『ファイナルファンタジータクティクス』などのスクエニソフトも事前予約で割引中！
ドラゴンクエストI＆II - Switch
6,534円
（15％オフ）
ドラゴンクエストI＆II - Switch2
6,534円
（公式価格から14％オフ）
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション -Switch
5,846円
（公式価格から14％オフ）
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション Nintendo Switch 2 Edition -Switch2
5,846円
（公式価格から14％オフ）
最大18％オフも。『Pokémon LEGENDS Z-A』など、その他のSwitchソフトも事前購入でお得に！
Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch
6,153円
（14％オフ）
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch2
7,016円
（14％オフ）
みんなのGOLF WORLD -Switch 【早期購入特典】プレイアブルキャラクター「パックマン」早期解放権 &「みんなのGOLF WORLD」オリジナルめじるしチャーム(スズキ) 同梱
6,019円
（13％オフ）
桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
6,515円
（公式価格から18％オフ）
桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
7,820円
（公式価格から13％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年9月3日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
