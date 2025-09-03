二宮和也が、9月2日放送の『バナナサンド』（TBS系）に初出演。「嵐」への変わらない愛をのぞかせたことが話題となっている。

「この日、二宮さんが挑んだのは『サイコログルメバトル』。サイコロで出た目の数だけ、食べられる人数が決まり、さらにミッションの成功者だけがごちそうを味わえるルールです。

彼が大好物だというラーメンをかけた勝負で出た目は『1』。つまり、食べられるのは1人だけ。課題の『サイレントミッション』で、バナナマンやサンドウィッチマンが失敗するなか、二宮さんだけが成功し、チャーシュー麺を独り占めしていました」（芸能ジャーナリスト）

この後、話題は、ハモリ隊に釣られずにメロディを歌い切る名物コーナー「ハモリ我慢ゲーム」へ。

「これまで、9人の事務所の後輩が嵐の曲に挑戦してきましたが、唯一クリアしたのはSnow Man・佐久間大介さんが歌った『WISH』だけとのことでした。

この人気コーナーをふだんからよく見ているという二宮さんは、サンドウィッチマン・伊達みきおさんから『ニノ、出てよ』と突然、オファーを受けました。

最初は『やだ、やだ、やだ』とゴネていた二宮さんでしたが、『歌うなら何、歌うの?』と問われると一転。カメラに向かって指をさしながら『そりゃあ、“A・RA・SHI”だろ？』と、堂々とポーズを決めたのです」

1999年にリリースされたこの曲は、いわずと知れた嵐のデビュー曲。その大切な一曲を、ゲームのなかとはいえ「歌う」と宣言したことで、X上のファンは大盛り上がり。

《テレビで言っちゃいましたね!?!?》

《本気で待ってるよ二宮くん、私たちは本気で待ってるからね》

と大興奮。熱いラブコールが続々と寄せられた。さらに二宮は、ファンを喜ばせるひとことも口にしていたという。

「この曲を『ハモリ我慢ゲーム』で歌い切る自信について語った際、『いまは（嵐を）ちょっとお休みしてるかもしれないけど、四半世紀、歌ってるんだよ? 絶対、余裕だと思う』と豪語していました。2026年で活動終了を迎える嵐ですが、『いまはちょっとお休み』という言葉に、ファンは大きな希望を感じたようです」

そんな二宮の“ソロ活動”は絶好調だ。

「8月29日に公開された主演映画『8番出口』は、公開から3日間で興行収入約9億円を突破。2025年に公開された実写邦画でナンバーワンのオープニング興収を記録し、大ヒットスタートを切りました。邦画ホラーの新記録達成も視野に入ってきそうです。

自身の冠番組『ニノさん』（日本テレビ系）は2024年10月、日曜午前から金曜19時のゴールデン帯に昇格。2025年4月からは、特番として放送されてきた『ニノなのに』（TBS系）もレギュラー化されています。

2026年には、日曜劇場『VIVANT』の続編が放送予定です。主演の堺雅人さんをはじめ、二宮さんら前作キャストが再び集結するといいます。こうした好調のなかにあっても、彼の心の根底には変わらず『嵐』があることを再確認できた一幕でした」（前出・芸能ジャーナリスト）

まずは「ハモリ我慢ゲーム」で、二宮がデビュー曲を歌う日を楽しみに待ちたい。