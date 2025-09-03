◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(3日、京セラドーム)

巨人の先発・森田駿哉投手は6回2失点の好投。自身最多となる104球を投げ、勝利投手の権利を手に降板しています。

今季5度目の先発マウンドに上がった森田投手。初回は先頭にヒットを許すも、その後は安定した投球で後続を打ち取り、無失点の立ち上がりを見せました。

4点の援護をもらい2回を三者凡退としましたが、3回には先頭・岩田幸宏選手に投じた8球目の打球をファーストのリチャード選手が後逸。その後、2アウト1、2塁のピンチを招くと3番・内山壮真選手にタイムリーヒットを放たれ、2点を返されました。

4回は7番・古賀優大選手に2球目を左中間に落ちる長打とされますが、センターからの中継プレーで2塁でアウトに。間一髪のプレーで失点を防ぎます。

5回は状態を持ち直し、ヤクルト打線を三者凡退に抑えると、6回には2アウト1塁から6番・北村恵吾選手を打ち取り、無失点に切り抜けました。

森田投手は6回4安打5奪三振2失点の粘りのピッチングで、今季3勝目の権利を持って降板。自身最多となる104球の力投を見せました。