万博閉幕後「ミャクペ！」「ミャクポ！」「ミャクーン！」どうなる？公式発表 順次終了・引き継ぎへ【概要】
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は3日、「EXPO2025デジタルウォレット」アプリサービスについて、大阪・関西万博会期終了（10月13日）をもって協賛企業各社のサービスへと順次移行を開始すると発表した。万博での体験などに応じて特典が受けられる「ミャクミャクリワードプログラム」は、閉幕にあわせてサービスを終了する。
■ミャクペ！（電子マネー）について
SMBCグループが運営するミャクペ！（電子マネー）サービスは、2026年1月13日（火）をもってサービスを終了いたします。チャージされた残高は、2026年1月13日（火）をもって失効いたしますのでご注意ください。
ミャクペ！は、万博会場内の決済だけでなく、会場外の、Visaのタッチ決済やiD決済対応の全国の店舗（お近くのコンビニなど）でも利用可能です。8月13日（水）より、1円単位でのチャージが可能となりましたので、お買い物金額に合わせたチャージをして、ぜひ有効期限内にご利用ください。
＜会期後のスケジュール＞
2025年10月13日（月） 23:59：新規入会の終了
2025年10月31日（金） 23:59：銀行口座・クレジットカードからのチャージ機能終了
2026年 1月13日（火） 23:59：ミャクペ！のサービス終了（有効期限到来）
■ミャクポ！（ポイント）について
株式会社りそな銀行が運営するミャクポ！サービスは、会期が終了する2025年10月13日（月）に全てのポイント付与を終了し、2025年12月15日（月）をミャクポ！の有効期限として、2025年12月16日（火）にサービスの提供を終了いたします。有効期限を過ぎると保有ポイントは自動的に失効し、店舗・オンラインともに景品との交換は一切できなくなりますので、必ず有効期限内にミャクポをご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、ミャクポ！景品交換ECサイトについても、2025年12月15日（月）のミャクポ！有効期限到来後はアクセス出来なくなりますのでご注意ください。また、有効期限が到来し失効したミャクポ！は、寄付先へ寄付させていただきます。寄付先は決定次第、改めてミャクポ！アプリやミャクポ！公式サイトでご案内いたします。
＜会期後のスケジュール＞
2025年10月13日（月）23:59：ミャクポ！付与終了
2025年12月15日（月）23:59：ミャクポ！有効期限（店舗・オンラインともに景品交換終了）
2025年12月16日（火）23:59：ミャクポ！ミャクポ！サービス提供終了
■ミャクーン！（NFT）について
SBIホールディングス株式会社が運営するミャクーン！サービスは、会期終了後、EXPO2025デジタルウォレットアプリのサービス終了に伴い、同アプリからの閲覧ができなくなります。SBIグループでは、会期終了後もお客様に引き続き、ミャクーン！をご覧いただけるよう、SBI VCトレード株式会社にて後継サービスをご用意しております。具体的には、SBI VCトレード株式会社が提供する「SBI WEB３WALLET」にて会期中に取得したミャクーン！を引き続きご覧いただけるよう、所定の申請をお願いすることを予定しております。
サービス移行手続きの詳細や申請方法、開始時期等については以下のサイトをご覧ください。 サービス移行手続きには、SBI VCトレードの口座開設（無料）が必要となります。会期終了後は、多くのお客様からの口座開設のお申し込みが予想され、手続きの完了までに時間を要する可能性がありますので、ぜひ事前に口座開設を完了の上、サービス移行手続きの開始をお待ちくださいますようお願い申し上げます。
＜会期後のスケジュール＞
2025年10月13日(月) 23:59：ミャクーン！の新規発行終了、ミャクーン！の移行手続きの受付開始
2026年1月13日（火）23:59：ミャクーン！の移行手続きの受付終了
■アプリサービス及び事業連携サービス（つながる領域／Web3ウォレット）
株式会社HashPortが運営するEXPO2025デジタルウォレットアプリ機能及び事業連携サービス（つながる領域・Web3ウォレット）は、大阪・関西万博会期終了後も継続してご利用いただけるよう、新たなウォレットアプリ「HashPort Wallet」へとリニューアルいたします。
・EXPO2025デジタルウォレットアプリのつながる領域（Web3ウォレット）でご利用中のSBTやEXPOトークンのデジタル資産は、すべて新しいウォレットアプリに引き継がれます
・「ミャクぺ！」「ミャクポ！」「ミャクーン！」の機能については、大阪・関西万博会期終了後に一定の移行期間を設けたうえで各運営事業者サービスへの引き継ぎやサービス終了を行います。
・リニューアルに関しての詳細は以下のプレスリリースをご確認ください。
万博会期後に「EXPO2025デジタルウォレット」のメインアプリとweb3ウォレット領域が「HashPort Wallet」にリニューアルへ
＜会期後のスケジュール＞
2025年10月14日（火）：新ウォレットアプリ「HashPort Wallet」への移行
2026年1月13日（火）：「ミャクぺ！」「ミャクポ！」「ミャクーン！」のサービスは全て終了
