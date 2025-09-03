Image: トランセンド

スマホで動画や写真を大量に撮影する人にとって、保存容量の確保は死活問題。いくら大容量のスマホを買ったとしても、すぐ容量がいっぱいになってしまいます。

そこで救世主となるのが、ポータブルSSD。スマホの容量を気にせず、大容量データを保存することが可能になります。

今や、ポータブルSSDも市民権を得て、数え切れないくらいの製品が発売されていますが、トランセンドが世に放った新製品がよさげです。

コンパクト、マグネット、スピーディ

「ESD420」は、わずか48gで手のひらに収まるコンパクトなポータブルSSD。しかし、ただ小さくて軽いだけではありません。

MagSafeに対応しており、iPhoneなどの背面に磁力のあるスマートフォンにくっつけて使用することができます。もちろん、ケーブルも付属しています。

そして、データ転送速度は最大2,000MB/sと高速。4Kで撮影した動画の直接保存もストレスを感じることはないでしょう。

小さくて速くてくっつくという3拍子揃ったこのポータブルSSD、かなりいい。

容量は1TBから4TBまで

本体カラーはアイロングレーとシャンパンゴールド。容量は1TB、2TB、4TBから選べます。Amazonで予約受付しており、1TBが1万9764円（税込）、2TBが3万3074円（税込）、4TBが6万500円（税込）となっています。

大容量のスマホを買わなくても、これさえあれば大丈夫。これからは、ポータブルSSDは必需品となりそうです。

