ダイアンの津田篤宏が引っ越したタワマンについて「一人にしてはめっちゃ広い」「ジャズが流れてきて」など仲良しの後輩芸人が暴露する一幕があった。

【映像】津田が引っ越したタワマンの様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

人気者になり、地位も名誉も手に入れてツッコミがないがしろになっているダイアンの津田篤宏。この日は、初心を忘れてしまった津田に、ツッコミのキレとイジられる快感を取り戻してもらうため、30分間、イジらないで放置プレイをする企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置プレイチャレンジ 2025」が放送された。放置プレイに協力する芸人として、中山功太、ネゴシックス、はんにゃの金田哲、ガクテンソクのよじょうが登場した。

最近、プライベートでは都内のタワーマンションに引っ越したという津田。東京の津田軍団で、ゴルフのときに毎回迎えに行っているという金田はそのマンションについて「セキュリティーが厳しくてなかなか入らせてもらえないです」と防犯性の高い高級マンションであることを明かした。

よじょうは、津田の部屋に入ったことがあるそうで「一人にしてはめっちゃ広かったですね。著名人のサインが置いてあって、ゴルフのパターの練習ができるマットが敷いてあって」と広くて高級感あふれる津田の部屋について説明した。極めつけには「なんかかすかに聞こえてくるなと思ったら、ジャズが流れてきて」とのこと。よじょうが「ジャズが流れてますやん」と津田に聞くと、津田は「ジャズやねん。これが東京です」と得意げに語ったという。