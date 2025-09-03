174cmの高身長に超絶色白Hカップ！ 31歳の新人グラドル・望月雪乃「特技は小柄な女性を守ることです（笑）」
グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。
そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は31歳の新人グラドル・望月雪乃さんのイベントの模様をお届けします！
☆174cmの高身長、超絶色白Hカップ、31歳の新人グラドル出現！
1stDVD『白、にとける。』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年8月24日）
●望月雪乃（もちづき・ゆきの）
1994年2月17日生まれ 富山県出身 T174cm B93 W60 H92
31歳でデビューと遅咲きですが、そこを公表しているところが潔いですね。そしてとにかく174cmとグラドルの中ではイチニを争う高身長とのことです。しかもバストが92cmのHカップという巨乳っぷり。
さらに雪のように白い肌もかなり特徴的。とにかくセールスポイントが溢れている方であります。
――いつごろ撮った作品ですか？
望月 だいぶ前ですね、4月くらい。
――場所はどちらですか？
望月 場所は都内です。
――役柄とはストーリーはありますか？
望月 私の日常という感じで、おはようからおやすみまで、たまに乾杯したり、お風呂入ったりという感じです。
――オススメのシーンや、望月さんらしいシーンを紹介してください。
望月 私らしいのは、グラビアでは定番のこの（パッケージ裏左上の写真の）テカテカオイルのシーン。テカテカオイルで楽しそうに踊ってます。
――大人のセクシーさをアピールできたのはどこでしょう？
望月 ベッドのシーンです。これもザ・グラビアっていう感じのV字の衣装だったんですけど、「自分でこういうセクシーな表情ができるんだなあ」と。
――ジャケットで着ているT字のランジェリーもなかなか印象的ですが、これはどんなシーンですか？
望月 これはですね、乾杯して酔っ払っちゃって、多分、脱いじゃった（笑）、ていう感じですね。
――望月さんはOLをやられていて、グラビア業界に進出されたそうですが、今もOLをやられている？
望月 もちろん。今日はお休みなので。
――会社の方とかは、グラビアをやっていることはご存知なんですか？
望月 秘密です。
――そのうち、見たよと言われるかもですね。
望月 そうですね、私が有名になれば。
――グラビアをやろうと思ったきっかけは？
望月 高校生くらいのときに、芸能界には興味があったんですけど、そのまま社会人になったんです。
私は今31歳なんですけども、このタイミングで事務所と知り合いになって、憧れはずっとあったので（DVDを）出せるなら出してみたいとなりました。
――グラビア活動は今年からですか？
望月 今年の1月末ぐらいに撮影会デビューをしました。
――憧れているグラドルさんとかはいらっしゃいましたか？
望月 アイドルだと小嶋陽菜サン好きですし。グラビアをやっている方だと雪平莉左サンとか。憧れています。
――望月さんのグラビア的なチャームポイントは何かありますか？
望月 グラビア界でも身長はイチ二を争うとスパイスビジュアルの方にも書いていただきました。
あとは、だいたい初対面の方には「色白だね」と言われます。本当に、加工とか照明の力を借りずに自発光してますので、ぜひ撮影会でお会いできたらなと思います。
――プロフィール的な特技は何かありますか？
望月 そうですね、満員電車で小柄な女性を守ることです（笑）。埋もれることがないので、小柄なコをカバーしてます。
――これからお知らせできることはありますか？
望月 撮影会に参加していきますので、SNSなどをチェックしてください。
＊ ＊ ＊
というわけで、アピールポイント溢れるグラドルが出現しました。高身長グラドルをちょっと調べてみたら、ゆうちゃみサンが175cm、下谷あゆサンが174cm、斎藤恭代サンや相沢菜々子サンが173cmみたいです。
現役OLとのことですが、周りにはグラビア活動は秘密とは。これだけ特徴があれば、すぐバレちゃうのではと思いますが。副業禁止の規定とかがなければ、バレても問題ないですかね。
取材・文・撮影／北川昌弘