女優の賀来千香子（６３）が３日、都内で行われた「第２３回グッドエイジャー賞」を受賞。意外な狆赦促ャグ畊イが明らかになった。

スリットの入ったワンピースドレス姿で登壇した賀来は年齢を感じさせない美しさ。キラキラ過ごすため大切にしていることを聞かれ「ユーモアのセンスっていうか…」と言いかけ、言葉に詰まってしまった。「昭和ギャグとか、そういうことを…」

司会者は昭和ギャグが好きなのかと助け舟。賀来は「そうですね、割とですね、あの〜、え〜。『どのみち尾道一本道』とか…。すいません」と言って爆笑。「あの、そうなんです『よっこらしょういち』とかですね…」とダジャレを続けた。

「何かつらい時とか、つらい時じゃなくてもやっぱりこうユーモアって、やっぱ、こう皆さんと心が通じる感じがして好きなのと…。スイマセン、今ちょっとね、あの〜ホントは申し上げようと思ってたことを緊張して忘れてしまいました」と苦笑。

イベント後、囲み取材で「ホントはね、『結局薬局放送局』が言いたかったんです。それがちょっと出てこなくて、はい。スイマセン」と説明した。ひと息ついたからか、賀来は落ち着いてダジャレを続けた。

「『よろしく哀愁』とか、いつもそういう、はい、控室とか楽屋でそんなことばっかり言っている。（結局薬局放送局を）寸前まで覚えていたんですけど…」

賀来によると、ステージで「どのみち尾道一本道」を絞り出した段階で、お付きのスタッフは賀来が固まってしまうんじゃないかと心配したが、スピーチを続けられて「よかったな」となったとか。

同賞は芸能界から歌手の麻倉未稀（６５）と俳優の陣内孝則（６７）が受賞。列席した一般受賞者はステージで賀来にノってくれた人もいて「（サカゼン社長の）村上（隆司）さんが立つ時に『よっこらしょういち』て言ってくださって、ありがとうございます」と賀来は感謝していた。