千葉ジェッツのU15チームと交流戦「ちょうなんバスケットボールフェスタ2025」が開催
「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」を運営するマイナビは9月28日、Bリーグ「千葉ジェッツふなばし」の協力のもと「ちょうなんバスケットボールフェスタ2025」を千葉・長南町のB&G海洋センター体育館にて開催する。
「ちょうなんバスケットボールフェスタ2025」は、千葉ジェッツU15八千代クラブと千葉ジェッツU15女子が、茂原市のHBA ORCAS、surmount、長南町の長南中学校男子バスケットボール部と交流戦を行うというもの。観覧は無料。
また、同日は千葉ジェッツアカデミーのコーチによる、小学校1〜4年生の未経験者向けの「バスケットボールが楽しくなる初めての体験会」、小学校1〜6年生までの経験者向けの「バスケットボールのスキルアップ体験会」が千葉・長南町の「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」体育館にて開催される。こちらも参加費は無料となっている。
【編集部MEMO】
千葉ジェッツふなばしは、千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム。B.LEAGUE発足後は、2季連続B1東地区優勝、東地区最多の地区優勝4回、天皇杯3連覇、3季連続ファイナル進出するなど強豪チームとして名を馳せている。元MBAの渡邊雄太選手も所属している。
